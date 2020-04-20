В Иране на свободе оказались 100 тысяч заключенных

Более одной тысячи иностранцев были отпущены из тюрем из-за коронавируса, сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.

"Освободив сто тысяч заключенных, мы также освободили более тысячи иностранных граждан", - цитирует профильное агентство Mizan Online слова представителя судебной власти.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил о решении властей продлить срок освобождения из тюрем с 20 апреля до 20 мая. Среди них были, в том числе, лица, которых обвиняли в преступлениях против безопасности Ирана.

По признанию властей, в основном это лица, не представляющие угрозы обществу, поскольку не совершали тяжких преступлений.