В России уже более 52 тысяч зараженных COVID-19

В России за минувшие сутки число заболевших коронавирусной инфекцией составило 5 642. За все время эпидемии зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах РФ, говорится в сообщении оперативного штаба.

За прошедшие сутки умер 51 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных исходов выросло до 456.

Лидерами по заболеваемости являются Москва — 3 083 случая, Московская область — 718, Санкт-Петербург — 127.

По данным оперативного штаба, более 45% из новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.

