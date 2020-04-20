Президент Мадагаскара представил лекарство против коронавируса

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина сообщил о создании в стране лекарственного препарата растительного происхождения против коронавирусной инфекции.

Как заявил глава государства в эфире национального телеканала TVM, препарат, получивший название Covid Organics, успешно прошёл клинические тесты.

Он был разработан медиками Малагасийского института прикладных исследований и состоит из многих трав. Однако в его основе лежит растение артемизия, известное как полынь и давно использующееся при лечении малярии.

Радзуэлина отметил, что выпуск препарата, который даёт эффект в течение семи дней, произойдёт незамедлительно. Первыми уже на этой неделе его будут получать школьники.