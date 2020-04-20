Найдена связь между загрязнением воздуха и смертностью от коронавируса

Высокие показатели смертности от вызванного коронавирусной инфекцией легочного заболевания COVID-19, возможно, напрямую связаны с уровнем диоксида азота в воздухе. К такому выводу пришел израильский ученый Ярон Оген, работающий в Университете имени Мартина Лютера в немецком Галле.

Как пишет Дойче велле, результаты исследований показывают, что в тех регионах, где ранее фиксировался высокий уровень загрязняющих веществ в воздухе, смертность от COVID-19 оказалась выше.