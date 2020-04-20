Выдача единовременных выплат продолжается ежедневно
В 1494 почтовых отделениях ООО «Азерпочт» в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий продолжается выдача единовременных выплат по всей стране.
При перечислении средств безработным и неформально работающим малообеспеченным гражданам, которые потеряли работу из-за особого карантинного режима, им отправляется SMS-уведомление о единовременной выплате (190 манатов).
После поступления этого сообщения они, получив в соответствующем порядке разрешение на выход из дома, могут обратиться в любое отделение почты (если в SMS-сообщении указано ООО «Азерпочт»), либо в любой филиал того или иного банка (если указан банк), предъявить удостоверение личности и получить денежные средства.