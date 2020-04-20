Малейка Аббасзаде о судьбе экзаменов

«Объявленный в Азербайджане карантинный режим продлен до 4 мая. Поэтому в объявленный нами в январе график пришлось внести некоторые изменения». Об этом на проведенной пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, с учетом не проведенных в марте и апреле экзаменов график необходимо доработать: "Скорее всего, новый график представят общественности в течение ближайших 10 дней".

"Согласно информации из Оперативного штаба при Кабинете министров, возможно, примут решение о выходе с карантинного режима с 4 мая. Лишь после этого мы сможем сказать что-то конкретное о новом графике", - сказала председатель Совета директоров ГЭЦ.