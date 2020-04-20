Заплатить за победу президента жизнями американцев наш комментарий
По Соединенным Штатам катится волна протестов против карантинных ограничений, призванных остановить распространение коронавируса. Их инициаторами являются республиканские организации или активисты, медийную раскрутку обеспечивают местные консервативные СМИ, а на национальном уровне протесты широко и в позитивном ключе освещает Fox News – любимый телеканал Дональда Трампа.
Очевидно, мы становимся свидетелями того, как на наших глазах выстраивается стратегия президентской кампании американского президента, оказавшегося в неблагоприятных условиях эпидемии. Удар по экономике нанесен очень чувствительный, свернуты и несут убытки многие бизнесы, ВВП упал минимум на 10%, безработица уже подскочила до 22 миллионов человек: для сравнения, до кризиса в стране было 1,7 миллиона безработных.
Главное основание поддержки Трампа подорвано. Все, что вытворяет 45-й президент у власти, прощалось ему исключительно из-за невиданного расцвета американской экономики. Это отдельный вопрос, насколько высока была в этом его личная заслуга, в рост Америка уверенно пошла еще при Обаме. Но проблема остается: как переизбраться, когда все вокруг валится?
Ну, во-первых, Дональд Трамп искренне надеется, и тут он, конечно, не один, что эпидемия пойдет на спад уже буквально в ближайшие недели, и тогда во второй половине года экономический спад можно будет развернуть в бурный рост со всеми причитающимися почестями организатору большой американской победы. А если затянуть карантин, то можно не успеть продемонстрировать до 3 ноября, дня голосования, победную поступь. Поэтому президент уже сейчас торопит губернаторов и мэров открывать свои штаты и города.
С этим во-первых тесно связано во-вторых: именно местное руководство становится для президента козлами отпущения и главными виновниками. Если коронавирус наращивает число жертв – виноваты власти штатов, неспособные организовать борьбу с эпидемией. Если не растет экономика – это трусливые власти штатов не позволяют открыться бизнесам и производствам. Трамп, все время преуменьшавший опасность коронавируса, вроде и ни при чем. Будто страна не лидирует в мире по числу заболевших – больше 760 тысяч человек и умерших – свыше 40 тысяч.
Протестное движение, которое сейчас формируется республиканцами, и призвано обрушить гнев американцев на противников Трампа. Многие из этих митингов проходят с портретами президента. Трамп – это тот, кто их спасает от изоляции и экономического краха. В первую очередь, в это движение включились небогатые белые из американской глубинки, те люди, которые и проголосовали за Трампа в 2016 году. В отличие от горожан, они еще не столкнулись с последствиями эпидемии напрямую, а вот потери от схлопывания экономики для них особенно тяжелы.
Самая большая опасность такой политики заключается в том, что она может обернуться и наверняка обернется новыми смертями. На самих протестах против карантина участники не соблюдают профилактических мер и могут стать жертвами заражения и источниками его распространеня.
Но и отмена ограничительных мероприятий раньше времени грозит новой волной эпидемии. Кроме того, именно в провинции местные больницы имеют меньше всего возможностей спасать заболевших, а демографический срез глубинки как раз показывает, что там больше группа риска - удельный вес пожилых больше, чем в городах, где больше доля молодых.
Победит ли Дональд Трамп, пока мало кто возьмется прогнозировать. Но уже можно утверждать, что его борьба за победу Америке обойдется недешево.