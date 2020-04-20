По Соединенным Штатам катится волна протестов против карантинных ограничений, призванных остановить распространение коронавируса. Их инициаторами являются республиканские организации или активисты, медийную раскрутку обеспечивают местные консервативные СМИ, а на национальном уровне протесты широко и в позитивном ключе освещает Fox News – любимый телеканал Дональда Трампа.

Очевидно, мы становимся свидетелями того, как на наших глазах выстраивается стратегия президентской кампании американского президента, оказавшегося в неблагоприятных условиях эпидемии. Удар по экономике нанесен очень чувствительный, свернуты и несут убытки многие бизнесы, ВВП упал минимум на 10%, безработица уже подскочила до 22 миллионов человек: для сравнения, до кризиса в стране было 1,7 миллиона безработных.

Главное основание поддержки Трампа подорвано. Все, что вытворяет 45-й президент у власти, прощалось ему исключительно из-за невиданного расцвета американской экономики. Это отдельный вопрос, насколько высока была в этом его личная заслуга, в рост Америка уверенно пошла еще при Обаме. Но проблема остается: как переизбраться, когда все вокруг валится?

Ну, во-первых, Дональд Трамп искренне надеется, и тут он, конечно, не один, что эпидемия пойдет на спад уже буквально в ближайшие недели, и тогда во второй половине года экономический спад можно будет развернуть в бурный рост со всеми причитающимися почестями организатору большой американской победы. А если затянуть карантин, то можно не успеть продемонстрировать до 3 ноября, дня голосования, победную поступь. Поэтому президент уже сейчас торопит губернаторов и мэров открывать свои штаты и города.

С этим во-первых тесно связано во-вторых: именно местное руководство становится для президента козлами отпущения и главными виновниками. Если коронавирус наращивает число жертв – виноваты власти штатов, неспособные организовать борьбу с эпидемией. Если не растет экономика – это трусливые власти штатов не позволяют открыться бизнесам и производствам. Трамп, все время преуменьшавший опасность коронавируса, вроде и ни при чем. Будто страна не лидирует в мире по числу заболевших – больше 760 тысяч человек и умерших – свыше 40 тысяч.