Нарушитель карантина достал нож вместо документов

В Шеки местный житель оказал сопротивление полиции, проигнорировав требование полиции предъявить документы и разрешение на выход из дома в связи с введенным в Азербайджане особым карантинным режимом.

Как сообщает Report, сотрудники Шекинского городского районного отдела полиции призвали мужчину к правопорядку, однако тот достал нож и попытался нанести ранение сотруднику полиции. В результате оперативных действий сотрудников полиции нарушитель был обезврежен и доставлен в полицию.

Была установлена личность задержанного, им оказался житель города Шеки Санан Юсифов, который вышел из дома без разрешения, нарушив правила карантинного режима. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В районной прокуратуре проводится расследование.