Государственный таможенный комитет продолжает оказывать помощь малоимущим семьям в условиях карантина.

Так, сотрудники таможенного поста «Мазимчай» Главного западного территориального таможенного управления навестили малоимущие семьи, а также пожилых людей и раздали им корзины с продуктовыми наборами. В общей сложности, таможенники навестили 50 семей.

С людьми на местах также была проведена профилактическая беседа, в ходе которой была отмечена важность соблюдения карантинного режима.