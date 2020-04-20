Azercell продолжает вносить вклад в борьбу с пандемией

Для предотвращения распространения вируса в стране компания оказала поддержку оперативной обработке запросов граждан в «Системе получения и мониторинга разрешений в период действия особого карантинного режима», созданной совместно Центром развития электронного правительства в подчинении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел.

Лидирующий оператор мобильного рынка страны Azercell продолжает вносить свой вклад в меры по борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19).

Azercell продолжает реализацию мер, направленных на обеспечение комфорта своих клиентов. Компания за короткие сроки активировала систему SMS разрешений для своих абонентов. Клиенты Azercell могут бесплатно воспользоваться этой услугой посредством короткого номера 8103.

Напомним, в связи с введением мер социальной изоляции для получения разрешения на выход из дома гражданам необходимо отправить специальный код, определяющий цель разрешения, а также серию и номер удостоверения личности на короткий номер 8103.

Телефонный центр Azercell функционирует в усиленном рабочем режиме с первых дней внедрения системы SMS разрешений. Принимая во внимание напряженность ситуации как для граждан, так и для Центра развития электронного правительства, Телефонный центр Azercell оказал поддержку Колл-центру ASAN xidmət (9108), оперативно отвечая на звонки, связанные с правилами пользования системой SMS разрешений.

Также Azercell распространил видеоролик, подробно разъясняющий правила пользования услугой на своих страницах в соцсетях. Помимо этого, Azercell обеспечил бесперебойную связь Центру развития электронного правительства, предоставив Mi-fi устройства, безлимитные интернет-пакеты и специальные номера с безлимитными звонками.

В период глобальной пандемии Azercell осуществил множество проектов и социальных инициатив, направленных на обеспечение экономической стабильности и улучшение благосостояния населения, в поддержку мерам правительства по предотвращению распространения инфекции коронавируса.