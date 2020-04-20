Депутаты о махинациях в Фонде Али Гасанова
Депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов призвал провести проверки в Фонде государственной поддержки СМИ.
Депутат отметил, что Счетная палата в обязательном порядке должна приступить к этим проверкам.
«Этот вопрос будет обсужден в Милли Меджлисе», - сказал Вахид Ахмедов в интервью местным СМИ.
Другой депутат Фазаил Агамалы также отметил важность проведения проверок, добавив, что в деятельности Фонда были «недостатки преступного характера».
«Я еще несколько лет назад говорил об этом и поэтому не хочу возвращаться к одной и той же теме», - сказал он.