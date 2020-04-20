Как сообщается, новое устройство MРT позволяет исследовать все органы и ткани человеческого организма и проводить точную диагностику заболеваний. С помощью МРТ проводятся исследования головного и спинного мозга, сердечно-сосудистой системы, органов брюшной полости, опорно-двигательного аппарата, молочной железы и других.

"Точная диагностика наиболее сложных заболеваний головного мозга возможна при визуализации головного и спинного мозга с помощью перфузионной МР, МР-спектроскопии, диффузионной МР, функциональной МР, которые доступны в самом передовом МРТ-оборудовании Philips Ingenia Elition X 3.0T. Новый прибор МРТ оснащен отдельной спинномозговой жидкой спиралью для выявления и диагностики цереброспинальных патологий головного мозга в педиатрической возрастной группе", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, аппаратура МРТ, используемая также при диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, позволяет проводить морфофункциональную оценку состояния сердца и выявлять заболевания. Прибор имеет педиатрические МРТ-катушки для диагностики заболеваний сердца у детей. Следует отметить, что это обследование доступно в нашей стране только в Центральном таможенном госпитале. С помощью этого устройства также можно диагностировать заболевания молочной железы.

"Система электронного монитора и освещения, размещенные в просторной камере MРТ, позволяют провести комфортное обследование пациентов, страдающих клаустрофобией ", - отмечается в сообщении.