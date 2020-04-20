Европа откроет границы летом

Европейские страны, закрывшие границы на фоне пандемии коронавируса, могут открыться уже в середине лета. Об этом пишет издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.

Согласно прогнозу, по мере улучшения ситуации начнется открытие внутренних границ и только после этого — внешних. Предполагается, что между данными этапами пройдет как минимум месяц.

Однако, по мнению директора туркомпании «Старый город» Елены Поповой, страны откроются для туристов не раньше чем через два месяца нормальной жизни без новых вспышек и заражений.

«Мы планово перенесли наши групповые заезды в Европу на конец августа, раньше ничего не ждем», — добавила она.