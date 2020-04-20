В Азербайджане коронавирусом заразились и полицейские

В Азербайджане среди больных коронавирусом есть сотрудники полиции. Об этом журналистам заявил глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

По его словам, полицейские ежедневно контактируют с сотнями граждан.

«Они с первых дней обеспечивают безопасность населения, проводят работу по его информированию. Несмотря на максимальную защиту, использование медицинских масок, перчаток, полицейские не застрахованы от заражения", - отметил он.

Эхсан Захидов не назвал точное число заболевших полицейских, добавив, что их состояние оценивается как стабильное.