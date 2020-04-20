Цены на нефть на мировых рынках буквально обрушились, что, естественно, сказалось и на стоимости азербайджанской нефти. Отечественный эксперт Ильхам Шабан видит в этом влияние двух основных факторов - продолжающейся неопределенности условий сделки ОПЕК+ и, конечно же, пандемии коронавируса.

«Нефтяные цены не только спустились до исторически низких значений, но и подверглись смещению по сортам, - сказал haqqin.az эксперт. - Так, если Azeri Light на мировых рынках всегда продавался на 1-2, а порой, и на 5-6 долларов выше, чем, например, Brent, то с конца марта наблюдается его понижение по сравнению с другими марками. Дело в том, что тот же Brent продается на биржах по фьючерсной цене, а наша нефть сегодня реализуется в портах почти по себестоимости».

Анализируя ситуацию с азербайджанской нефтью, И.Шабан указал, что наша нефть в основном продается из порта Джейхан, и ее активными покупателями являются страны Южной Европы. А именно там сейчас особо бушует эпидемия коронавируса, и, следовательно, эти страны значительно сократили закупки нефти.

«В Италии, Испании, Португалии и Франции производство, в том числе и нефтепереработка из-за карантинных мер остановилось на 70%. Если сицилийский нефтеперерабатывающий завод еще в конце марта использовал 9,8 млн тонн нефти, то сейчас всего 3 млн. Однако думаю, что, как только страны снимут карантинные меры и заработает сделка ОПЕК+ цена Azeri Light восстановится. В Европе спрос на азербайджанскую нефть всегда был выше благодаря ее качественности и низкой сернистости. Так что есть надежда, что цены на нашу нефть скоро пойдут вверх», - считает Ильхам Шабан.