Депутат Рамиль Гасанов критикует спикера Милли Меджлиса

Решение спикера Сахибы Гафаровой о соблюдении социальной дистанции вызвало недовольство депутатов в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса, прошедшего 17 апреля.

По информации местных СМИ, когда депутаты вошли в зал заседания, то не нашли своих мест. Из-за нехватки мест некоторых депутатов пришлось усадить за места для гостей, что вызвало их крайнее недовольство.

Один из недовольных депутатов Рамиль Гасан даже раскритиковал решение спикера Сахибы Гафаровой в социальных сетях.

После этого спикер вызвала Рамиля Гасана в Милли Меджлис и предупредила о недопустимости подобного поведения и разглашения недовольства внутренними правилами Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что если какой-либо депутат недоволен решением спикера, то в первую очередь должен заявить об этом руководству Милли Меджлиса.