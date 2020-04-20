Кризис обойдется Европе в 1,6 триллиона евро

Европе потребуется около 1,6 триллиона евро для выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такую цену назвал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня в мире нет страны, которая могла бы справиться с этим кризисом в одиночку», — констатировал он.

Ранее комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони говорил о том, что для борьбы с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, Европе могут понадобиться расходы в три раза больше ранее запланированной суммы.