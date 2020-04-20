Ни один экономист сегодня не сможет сказать, сколько еще будет падать цена нефти. На Ближнем Востоке уже есть места, где ее продают по одному доллару за баррель, утверждает эксперт.

«Мир ждет серьезный экономический коллапс. Судя по всему, мы сейчас приблизились к той стадии экономической стагнации, с которой человечество еще не сталкивалось», - заявил haqqin.az российский экономист Сергей Хестанов.

Кризисы, считает Хестанов, можно подразделить на два принципиально разных вида: «Есть циклические, как в 2008 году, когда цены на нефть резко упали и также резко восстановились. А есть и второй вариант, о котором никто не говорит, ибо страшно. Я застал распад СССР, и тогда был структурный кризис (трансформационный), когда жизненный уровень 1986 года восстановился только где-то к 2001−2002 году. Это типичный пример структурного кризиса.

Сейчас на рынке имеется заметный переизбыток нефти — по разным оценкам, от полутора до двух с половиной миллионов баррелей в сутки. И до тех пор, пока эта причина не будет устранена, давление на нефтяные цены сохранится. Кроме того, на нефтяные цены влияет и пандемия. То есть мир столкнулся с двумя крупными кризисами - эпидемиологическим и экономическим. И выхода пока не видно», - подчеркнул С.Хестанов.

Как полагает экономист, нефтяным странам будет очень сложно преодолеть нынешний кризис, все будет зависеть от гибкости принимаемых решений.