Режиссер сериала «Карпов» стал жертвой коронавируса
В московской больнице скончался российский режиссер и актер Иван Щеголев, лечившийся от коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на продюсера и коллегу Щеголева Ефима Любинского.
По его словам, 59-летний кинематографист последние 11 дней находился в ГКБ № 15 имени Филатова, а за два дня до смерти был в крайне тяжелом состоянии.
Иван Щеголев — выпускник театрального училища им. Б. Щукина. Один из самых востребованных режиссеров сериального производства. Он снял такие ленты, как «Смотрящий вниз», «Почти семейный детектив», «Морозова», «Лесник. Своя земля», «Кошмар на улице Цветочная», «Мытари», «Лекарь», «Деньги», «Карпов. Сезон третий», «Игра. Реванш», «Судебная ошибка», «Этаж», «Супруги», «Хозяин», «Преступление будет раскрыто», «Последняя мишень».