Но результат получился совершенно неожиданный: спустя сутки Анкара объявила о том, что «возврата к решению не вводить в действие С-400 не будет, но из-за вспышки COVID-19 ... планы по ее готовности в апреле будут отложены». К тому же, «Турции в этом вопросе еще предстоит решить некоторые технические проблемы».

Пандемия COVID-19 - тема горячая, волнующая всех, почему бы и не поговорить о ней двум президентам, Трампу и Эрдогану? Вот они в минувшее воскресенье по этой теме, и только якобы о ней, и созванивались.

Турция отложила введение в эксплуатацию системы С-400 из-за вспышки коронавируса. Вместе с тем Турция не намерена отменять решение, которое может привести к санкциям со стороны США.

Право же, может показаться, что есть во всей этой истории с С-400 (он же «Триумф» или, по классификации НАТО, Growler SA-21) некая мистическая составляющая, из-за чего эта система ведет себя как призрак из прошлого в голливудском триллере: возникает из ниоткуда и внезапно «кусает за пятки» всех, к ней причастных.

Ну а поскольку в мистику, когда речь заходит о большой политике, совершенно не верится – стоит поискать более рациональные объяснения тому, что происходит. Тем более, что реальность здесь оказывается куда более интересной и захватывающей, чем фантазия сценаристов различных мистических историй.

Нет никаких сомнений, что С-400, это детище российского концерна «Алмаз-Антей» остается главной занозой в отношениях между Трампом и Эрдоганом. При всем своем желании наладить испорченные при Бараке Обаме отношения с Анкарой, нынешний хозяин Белого дома сделать этого не может – не дают в самом Вашингтоне.

«Мы продолжаем подчеркивать на самых высоких уровнях, что сделка по С-400 является предметом текущих обсуждений санкций, согласно «Закону о противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, или CAATSA), и она остается основным препятствием в двусторонних отношениях и в отношениях с НАТО» - это не только позиция Госдепартамента, но и главный козырь той части американского истеблишмента, который выступает против сближения с Турцией.

Эрдоган отступить в сделке по С-400 не может. Есть весомый мотив, а именно – нужды бурно развивающегося турецкого военно-промышленного комплекса. Для его выхода на принципиально новый уровень необходимо производство собственного аналога систем ПВО/ПРО. Этого же требует и национальная безопасность страны.

Приобретения «Триумфа» и технологий на его изготовление - а именно это было главным условием российско-турецкого контракта, хотя Москва продолжает данный факт отрицать – предоставляет Анкаре такую возможность. И пусть его возможности в коммерческих целях сильно преувеличены, и пусть он не является неким супероружием – как стартовый проект для турецкого ВПК он вполне годится.

К тому же – неплохой такой аргумент политического характера, чтобы нервировать западных партнеров, в искусстве чего Эрдоган весьма знатно преуспел, став настоящим асом в этом нелегком деле.

Словом, и перед Трампом, и перед Эрдоганом стоит крайне сложная задача: снять раздражение в связи с российско-турецким контрактом, причем сделать это достаточно деликатно, по известному принципу «и волков накормить, и овец сберечь». А если грубее – и на вершину дерева американо-турецкого партнерства взобраться, и не поцарапаться.

Затягивание введения комплекса С-400 в эксплуатацию, что было запланировано аккурат на нынешний апрель – один из вариантов данную задачу решить. Пусть и под предлогом коронавируса. Мотив, конечно, с точки зрения убедительности – так себе, но на пандемию сейчас многое можно списать, почему бы и нет.

А дальше будет видно. Ведь еще 14 апреля глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу повторил предложение Анкары создать совместную с НАТО техническую группу для разрешения противоречий по «Триумфу». Многозначительно добавив при этом, что Турция по-прежнему готова приобрести американский аналог С-400 - батареи Patriot, которые и составят костяк модернизируемой сегодня системы турецкой ПВО/ПРО.

Нынешняя задержка с развертыванием С-400 дает Анкаре больше времени для обдумывания следующего шага. К тому же, недавнее согласование интересов США и Турции в Сирии и экономические последствия кризиса, вызванного коронавирусом, также могут сыграть свою роль.

Для Вашингтона эти согласования – неприкрытый сигнал о том, что Турция не потеряна полностью, что шанс на то, что Анкара дистанцируется от Москвы и вновь станет ближе к Америке ничуть не потерян. Чем США наверняка воспользуются.