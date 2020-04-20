Выходим из тени: количество трудовых договоров в Азербайджане увеличилось на 85 тысяч

В частном секторе Азербайджана с начала года количество трудовых договоров увеличилось на 84,5 тысячи. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В сообщении говорится, что принятые по поручению президента Ильхама Алиева широкомасштабные меры по борьбе с неформальной занятостью создали условия для устойчивого роста числа трудовых договоров.

Отметим, что важным направлением пакета социальной поддержки в период пандемии является защита рабочих мест в государственном и негосударственном секторах и недопущение необоснованного увольнения работников. С этой целью министерство посредством электронной системы направило работодателям "уведомление о трудовых договорах", и еженедельно через систему контролирует этот вопрос.

Еще одним положительным результатом комплексных социально-экономических мер, наряду с достижением сохранения рабочих мест, является продолжение динамики роста количества трудовых договоров.