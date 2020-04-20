Другой представитель американских властей в интервью CNN сказал, что опасения за здоровье Ким Чен Ына правдоподобны, но точно описать то, насколько тяжело его состояние, очень трудно.

Источником для заявления американцев стало отсутствие северокорейского диктатора 15 апреля на торжествах по случаю дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Последний раз он появлялся публично на совещании правительства четырьмя днями ранее.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может находиться в критическом состоянии после недавно перенесенной операции — так утверждает представитель американского правительства. Однако Северная Корея это отрицает.

Северокорейское агентство Йонхап, цитируя правительственные источники, уверяет, что состояние здоровья диктатора хорошее.

Однако интернет-издание Daily NK, со штаб-квартирой в Южной Корее, которое концентрируется на передаче сообщений из Северной Кореи, дает информацию о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце 12 апреля, однако подробности этого неизвестны. Газета пишет, что он перенес операцию в связи с «чрезмерным курением, полнотой и рабочей перегрузкой», и проходит лечение на своей вилле в провинции Хиянсан. Через нескоько дней врачи пришли к выводу, что состояние его здоровья улучшилось, и большая часть команды врачей, которые его лечили, вернулись в Пхеньян. Только часть песронала осталась на месте, чтобы наблюдать его возвращение к нормальной жизни.

Правительство Южной Кореи сообщило, что анализирует эти донесения и пока не может их подтвердить.

Анонимные источники в Сеуле утверждают, что состояние здоровья Ким Чен Ына не слишком серьезно. Подобную точку зрения выразил агентству Reuters представитель отдела по международным контактам Компартии Китая.

Исторически неприсутствие руководителей Северной Кореи на официальных парадах и мероприятиях будят подозрения.

Так, отсутствие Ким Чен Ира на праздновании 60-й годовщины возникновения Северной Кореи в 2008 году породило много слухов о его плохом состоянии здоровья. Позже стало известно, что у него было кровоизлияние в мозг, после которого состояние его ухудшалось вплоть до смерти в 2011 году.

Надо сказать, что Ким Чен Ын уже исчезал однажды в 2014 году, что тогда тоже вызвало спекуляции на тему проблем с его здоровьем. Потом, по возвращении в публичное пространство власти с умилением публиковали множество его фото. А разведка Южной Кореи, по собранным ею данным, пришла к выводу, что он перенес операцию по удалению кисты с лодыжки.

Северная Корея тщательно контролирует любую информацию о своем руководителе, который воспринимается в этой стране как божество. Его отсутствие на страницах официальных государственных медиа потому и вызывает спекуляции и слухи о здоровье диктатора.

В Северной Корее нет свободной прессы, и потому она часто остается «черной дырой». Аналитикам же остается только тщательно «шерстить» официальные государственные документы и пропагандистские фильмы этой страны.