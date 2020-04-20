Масштабный сбой интернета в Баку

Ряд интернет провайдеров Баку испытывают трудности в предоставлении интернета своим абонентам, сообщил Trend руководитель отдела маркетинга KATV1 Али Алиев.

По его словам, проблема в передаче интернет трафика возникла не у самих интернет провайдеров, а у интернет оператора, который предоставляет интернет трафик ряду провайдеров Баку.

Как он отметил, восстановительные работы уже ведутся, и в течение 15-20 минут передача интернет трафика абонентам будет осуществляться в штатном режиме.