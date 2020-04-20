Араз Агаларов: «Я смотрю как тонет мой бизнес и ничего не могу сделать»

«У нас получилась какая история. Я сижу в этом офисе, как капитан маленького кораблика и смотрю, как он тонет. И ничего не могу сделать, никак повлиять на это невозможно", — отметил Агаларов.

Президент Crocus Group, российский миллиардер Араз Агаларов в интервью изданию РБК заявил, что его бизнес в нынешний кризис похож на тонущий корабль. Он отметил, что денег на зарплаты сотрудникам в апреле может не хватить, и попросил о помощи в виде снижения НДС.

По словам Агаларова, в Crocus Group работает 15 тысяч человек. На зарплаты необходимо направить почти миллиард рублей. На данный момент все объекты группы, кроме магазинов «Твой дом», не работают.

«Корабль численностью 15 тысяч человек просто медленно идет ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности», — сказал бизнесмен.

Агаларов отметил, что за счет новых кредитов бизнес сможет протянуть еще месяц. По его мнению, чтобы Crocus Group смогла, как и многие другие предприятия, продолжить работу после кризиса, в России необходимо забыть о налогах на два месяца.

Выручка Crocus Group в 2018 году составила 60 миллиардов рублей. На данный момент Агаларов занимает 55-е место в рейтинге Forbes с состоянием в 1,7 миллиарда долларов.