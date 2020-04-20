Грузия ответила отказом Лаврову

Тбилиси ответил отказом главе МИД РФ Сергею Лаврову, который допустил обмен торговыми представительствами между двумя странами, не имеющими дипотношений после войны 2008 года, передает газета Взгляд.

По словам главы МИД Грузии Давида Залкалиани, «законы Грузии не предусматривают форму торговых представительств, поэтому считаем необходимым продолжить обсуждение вопросов экономических отношений в рамках формата «Карасин-Абашидзе» – российского сенатора и специального представителя премьер-министра Грузии по РФ.

Залкалиани отметил, что в рамках этого формата, работающего после смены властей Грузии в 2012 году, удалось достичь «важных результатов».

Он также отметил, что приветствовал бы решение России возобновить прямое авиасообщение между двумя странами, прерванное летом прошлого года на фоне антироссийских акций в Тбилиси: «Прекращение прямого авиасообщения, которое произошло по решению России, существенно усложняет жизнь сотням тысяч наших сограждан, которые находятся в России».