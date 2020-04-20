Минздрав предупреждает: «Не принимайте лекарства без рекомендации врача»

В последнее время в многочисленных сайтах публикуется информация об эффективности того или иного препарата в лечении коронавируса и рекомендуется их применение. Как сообщили haqqin.az в Минздраве Азербайджана, употребление любых лекарственных препаратов должно проводиться строго под контролем врача.

«Ошибочное и бесконтрольное применение лекарств негативно влияет на лечение и может нанести человеку больше вреда, чем принести пользы. Нужно помнить, что нерациональное употребление лекарств приводит к негативным последствиям в организме человека и его ослаблению. Случаи самолечения приводят к резистентности, аллергии и др. последствиям», - предупредили в Минздраве.

Минздрав призвал граждан быть более внимательными в употреблении лекарств.

«Учтите, что размещенная на непрофессиональных интернет ресурсах информация может быть ложной и, поверив в нее, вы можете нанести вред своему здоровью. Рекомендация врача обязательна при употреблении любых лекарств», - отметили в министерстве.