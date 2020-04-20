ВОЗ посоветовала Беларуси ввести карантин и комендантский час

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала президенту Беларуси Александру Лукашенко ввести в стране карантин и комендантский час. Об этом заявил сам белорусский лидер.

Специалисты ВОЗ работали в Беларуси с 8 по 11 апреля для оценки ситуации с коронавирусом, экспертов пригласил в страну Лукашенко.

Миссия ВОЗ посоветовала республике усилить меры по социальному дистанцированию граждан, а также отменить спортивные и массовые мероприятия, перевести школы и вузы на онлайн-обучение, сообщает РИА Новости.

«Они к нам любви не питают. Это международная организация, у которой достаточно всегда политики. Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал. Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час. Как специалисты они говорят: власть не врет. Все как есть, так и говорят», - так отреагировал Лукашенко на рекомендации ВОЗ.