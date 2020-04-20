Goldman Sachs: Рынок нефти ждет бурный рост

Быстрое заполнение хранилищ потребует резкого сокращения добычи, что в итоге приведет к росту цен. Вместе с тем, волатильность будет оставаться крайне высокой.

«Поскольку мощности нефтехранилищ в конце концов будут исчерпаны, добычу придется серьезно сократить, чтобы привести рынок в равновесие, что создаст условия для роста цен по мере восстановления спроса. Перелом произойдет в ближайшие недели, а не месяцы, и к июню рынок, вероятно, вынужденно выровняется», — приводит агентство отрывок из обзора банка.

Накануне, напомним, цены на американские фьючерсы упали ниже нуля.

Под наибольшим давлением сейчас оказываются именно ближние контракты, по которым завершается срок обращения.

Трейдеры не могут пойти на поставку, так как им просто некуда отправить нефть, хранилища переполнены. Единственное, что им остается – продавать фьючерсы, чтобы избежать обязательств.