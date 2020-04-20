"Эти документы предполагают продвижение в урегулировании на основе поэтапного подхода. Полагаю, на первом этапе – решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабах а и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций", - сказал Лавров.

Напомним, сегодня, 21 апреля, глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании круглого стола с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, заявил, что важнейший шаг в выполнении резолюции Совета Безопасности ООН по карабах скому урегулированию – подписание сторонами документа, принятого в апреле 2019 года в Москве. Речь идет о документе, который был принят в апреле 2019 года в Москве на встрече глав МИД России, Армении, Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"В заявлении моего российского коллеги Сергея Лаврова были ссылки на многочисленные документы. Речь шла также о документе, который обсуждается в последние два года. Подобные подходы и предложения были в 2014 и 2016 годах, и они были неприемлемы для армянской стороны", - сказал Мнацаканян.

Вместе с тем глава МИД Армении заявил, что с 2018 года обсуждения по карабахскому вопросу ограничились вокруг оценки сторонами отдельных элементов.

"Мы говорим о наших подходах, где приоритетом является фактор безопасности. Территории, о которых идет речь в заявлении Лаврова, кроме прочего, являются зоной безопасности и линией обороны (речь идет 7 оккупированных районах Азербайджана: Агдаме, Кельбаджаре, Физули, Зангилане, Губадлы, Лачине - haqqin.az). Никто не может предположить, что это может быть пересмотрено и может быть поставлена под сомнение безопасность народа Карабаха, никто не может предположить, что кто-то может пойти на уступки и поставить под угрозу безопасность", - заявил Мнацаканян.

По его словам, в основных принципах урегулирования карабахского конфликта есть принцип самоопределения, что является приоритетом в переговорном процессе.

"Выражение принципа самоопределения означает уточнение статуса, право на свободное волеизъявление без ограничений. Мирное урегулирование возможно на основе взаимных уступок, с армянской стороны односторонних уступок не будет никогда, особенно, когда угроза безопасности реальная и сейчас. Взаимные уступки должны быть соразмерными, в которых мы видим полноценное отражение элементов безопасности и статуса. Это было и есть наша позиция. И ни одно решение не может быть принято без народа Карабаха. Лавров представил свою позицию, я - свою", - заявил глава МИД Армении.