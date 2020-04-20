Врачи рассказали о «жестокости» COVID-19

По словам кардиолога Харлана Крумхольца, работающего в нью-хейвенском госпитале и Йельском университете, болезнь способна поразить самые разные органы, и последствия этого могут оказаться катастрофическими. "Жестокость этого заболевания поражает и потрясает", - отмечает он, пишет Российская газета.

Коронавирус оказывает губительное воздействие не только на легкие, но и на другие органы человека. Об этом пишет американское издание Science.

Science пишет, что, попадая в организм человека через носоглотку, вирус самокопируется, распространяясь в новых клетках. Если иммунная система не может его остановить, вирус проникает в трахею и легкие, что представляет особую опасность. Из-за борьбы с ним иммунной системы, нарушается снабжение организма кислородом. Также при заражение возможно развитие пневмонии и синдрома острой дыхательной недостаточности.

Как показывает вскрытие умерших больных, их легочные альвеолы заполнены жидкостью, лейкоцитами и остатками мертвых клеток. По одной из версий, к этому приводит излишне сильная реакция иммунной системы - так называемая цитокиновая буря, во время которой идут особенно мощные воспалительные процессы, а иммунные клетки начинают атаку даже на здоровые ткани.

Кроме легких, могут пострадать сердце и кровеносные сосуды. По некоторым данным, 20 процентов из 416 пациентов, больных коронавирусом и проходивших лечение в Ухане, имели признаки повреждения миокарда, а у 44 процентов из 138 пациентов врачи выявили аритмию.

Специалисты считают, что COVID-19 представляет угрозу для головного мозга и центральной нервной системы. Как отмечают эксперты, больные могут терять сознание. Довольно распространенным является и такой симптом, как потеря обоняния. К отеку мозга может привести цитокиновая буря, а из-за повышенной свертываемости крови может случиться инсульт.

Проведенные исследования также показывают, что COVID-19 способен негативно воздействовать на кишечник. Ученые отмечают, что до половины больных коронавирусом могут страдать от диареи. Также сообщается о конъюнктивите и поражении печени.