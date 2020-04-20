Что обсудили Путин и Эрдоган по телефону

Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по Сирии, в том числе по выполнению договоренностей в Идлибе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президенты России и Турции подробно обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая ход выполнения договоренностей по Идлибской зоне деэскалации – прежде всего, принятого в Москве 5 марта дополнительного протокола к сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран подтвердили необходимость безусловного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии, подчеркнув важность тесного взаимодействия по военным и дипломатическим каналам.

Также Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган затронули вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, включая реализацию проектов в атомной энергетике, расширение кооперации в сельскохозяйственной и транспортной отраслях.

Президенты условились о поддержании регулярных контактов на различных уровнях.