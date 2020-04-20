ВОЗ о заражении коронавирусом через купюры

Нет достоверных фактов, подтверждающих, либо опровергающих инфицирование вирусом COVID-19 через монеты или бумажные деньги, заявили в представительстве ВОЗ в Азербайджане, комментируя информацию о возможности передачи COVİD-19 через банкноты и монеты.

Тем не менее, отметили в представительстве, капли, выделенные во время дыхания инфицированного человека, могут попасть на поверхность и остаться там.

В связи с этим ВОЗ рекомендует тщательно мыть руки после контакта с часто используемыми поверхностями, например, с монетами и бумажными деньгами. Немытыми руками не следует притрагиваться к глазам, рту и носу.