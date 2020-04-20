Минтруда о выплате пенсий лицам с истекающим сроком инвалидности

В Азербайджане срок инвалидности лиц, у которых он истекает, продлен до первого числа месяца, следующего за датой окончания особого карантинного режима. Продолжаются выплаты ежемесячных пособий и пенсий по инвалидности данной категории граждан.

Как говорится в сообщении Минтруда и соцзащиты населения, данная мера также применяется и к детям с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, выплачиваются пенсии лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В целом эта мера социальной защиты охватит 14 тысяч граждан. С этой целью выделено 2,6 миллиона манатов.