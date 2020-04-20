Bakcell продолжает сотрудничать с ASAN Xidmet

Так, Bakcell обеспечивает бесплатную услугу отправки и получения SMS-разрешений для быстрого реагирования на запросы граждан, отправляемые через «Систему выдачи и контроля разрешений во время особого карантинного режима», созданную Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики совместно с Министерством внутренних дел.

Компания Bakcell присоединилась к крупномасштабным профилактическим мерам, осуществляемым в нашей стране в связи с распространением коронавируса по всему миру. С целью обеспечения безопасности своих клиентов и сотрудников компания принимает особое участие в действиях, предпринимаемых в этом направлении соответствующими государственными органами.

Работы по технической интеграции для запуска этой системы были завершены в самые короткие сроки. После запуска компания осуществляет ежедневный мониторинг системы совместно с ASAN Xidmet.

В то же время, чтобы своевременно отвечать на вопросы клиентов, связанные с отправкой сообщений на короткий номер 8103, контактный центр компании 555 и другие соответствующие отделы работают в усиленном режиме. Чтобы помочь клиентам, которые испытывают трудности с отправкой сообщений на 8103 с различных устройств, Bakcell подготовила специальное видео, которое размещено на страницах компании в социальных сетях (для просмотра видео посетите https://www.facebook.com/Bakcell/videos/225149435210696/ )

Ранее Bakcell осуществила сразу несколько крупных проектов для поддержки широкомасштабных мер, направленных на борьбу с коронавирусом в нашей стране. В рамках этих проектов компания перечислила 1,5 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и выделила большие финансовые ресурсы для доставки в Азербайджан специального медицинского оборудования для искусственного дыхания, инструментов для автоматического измерения температуры, и более 3000 экспресс-тестов для выявления коронавируса. Кроме того, Bakcell предоставила медицинским работникам всех карантинных центров и абонентам, находящимся на карантине в определенных карантинных центрах, карты оплаты вместе с рукописными открытками со словами поддержки и признательности. Также абоненты видят призыв «оставайся дома» на экранах своих телефонов, а звонки на номер горячей линии «1542» стали бесплатными для всех абонентов Bakcell.

В рамках этой деятельности компания Bakcell начала процесс онлайн продажи и доставки номеров во всех регионах страны, а также рекомендует своим клиентам использовать приложение «Мой Bakcell» и услуги контактного центра 555 вместо посещения Центров обслуживания клиентов без срочной необходимости.

Компания также работает над другими инициативами корпоративной социальной ответственности для оказания поддержки наиболее чувствительным группам населения.