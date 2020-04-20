Китай предостерег своих граждан от поездок за границу

Граждане Китая в сложившейся эпидемиологической обстановке в мире должны воздержаться от поездок за границу, говорится в опубликованной рекомендации МИД КНР, передает РИА Новости.

"Министерство иностранных дел вновь напоминает, в нынешних условиях граждане КНР должны в полной мере оценивать риск перекрестного заражения во время международных поездок, нахождения в зарубежных странах. Находящимся в Китае не рекомендуется выезжать за границу. Находящиеся в других странах должны избегать трансграничных передвижений", - говорится в опубликованном документе.

Во внешнеполитическом ведомстве Китая напомнили, что в рамках профилактики эпидемии, многие страны приняли ряд ограничительных мер, в том числе по въезду в страну, жесткий карантин, резко сократилось и количество международных рейсов, некоторые страны прервали международное авиасообщение.