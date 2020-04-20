Доктор Керимли: «Мы сильны вместе!» фото; видео
Врачи, работающие в больницах, где проходят лечение пациенты с вирусом COVID-19, по условиям строгого карантина не могут возвращаться после смены домой. Соблюдая меры предосторожности, они круглосуточно не покидают клинику. Несмотря на все ограничения и риск заражения, наши отважные врачи квалифицированно и добросовестно выполняют свои профессиональные обязанности.
Одним из таких самоотверженных азербайджанских медиков является врач-реаниматолог Рафига Керимли, работающая в Центральной больнице нефтяников. Рафига ханум, имеющая почти 20-летний профессиональный опыт, тоже на переднем фронте борьбы эпидемией - лечит пациентов с коронавирусом. Мать троих детей, она уже 25 дней не видит свою семью, своих детей – 16-летнюю дочь и двух сыновей 12 и 5 лет.
Сегодня день рождения ее старшего сына Фарида, и Рафига ханум не сможет быть с ним в этот знаменательный и для мальчика, и для его родителей день. Зная это, юноши и девушки из Общественного объединения регионального развития Фонда Гейдара Алиева решили устроить праздник и доктору Керимли, и ее сыну. Для Фарида стало радостным сюрпризом появление у дверей их квартиры оживших любимых героев мультфильмов. Ребята из Фонда не только таким веселым образом поздравили школьника, но и вручили ему подарки, среди которых и большущий торт с фигурками тех же героев мультиков. А потом была установлена видеосвязь с клиникой, и Рафига ханум смогла поздравить любимого сына и вместе с ним порадоваться замечательному празднику, который организовал для них Фонд Гейдара Алиева.
Поблагодарив сотрудников и волонтеров Фонда за чудесный сюрприз, Рафига Керимли, ни на минуту не забывая о своем профессиональном долге, призвала своих детей и всех граждан страны оставаться дома. «Я давно не видела свою семью, детей. Конечно же, очень скучаю по своим малышам, но когда вижу наших пациентов, понимаю, что они сейчас больше, чем наши семьи, нуждаются в нас, врачах. И мы готовы рисковать жизнью ради них, работать день и ночь, чтобы страшный вирус не погубил еще кого-нибудь. Люди, соотечественники, вы помогаете нам тем, что остаетесь дома! Не забывайте это, оставайтесь дома – это поддерживает нас, медиков, придает нам силы, чтобы излечить заболевших. Мы сильны вместе!», - обращается Рафига ханум ко всем гражданам Азербайджана.