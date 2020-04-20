Врачи, работающие в больницах, где проходят лечение пациенты с вирусом COVID-19, по условиям строгого карантина не могут возвращаться после смены домой. Соблюдая меры предосторожности, они круглосуточно не покидают клинику. Несмотря на все ограничения и риск заражения, наши отважные врачи квалифицированно и добросовестно выполняют свои профессиональные обязанности.

Одним из таких самоотверженных азербайджанских медиков является врач-реаниматолог Рафига Керимли, работающая в Центральной больнице нефтяников. Рафига ханум, имеющая почти 20-летний профессиональный опыт, тоже на переднем фронте борьбы эпидемией - лечит пациентов с коронавирусом. Мать троих детей, она уже 25 дней не видит свою семью, своих детей – 16-летнюю дочь и двух сыновей 12 и 5 лет.

Сегодня день рождения ее старшего сына Фарида, и Рафига ханум не сможет быть с ним в этот знаменательный и для мальчика, и для его родителей день. Зная это, юноши и девушки из Общественного объединения регионального развития Фонда Гейдара Алиева решили устроить праздник и доктору Керимли, и ее сыну. Для Фарида стало радостным сюрпризом появление у дверей их квартиры оживших любимых героев мультфильмов. Ребята из Фонда не только таким веселым образом поздравили школьника, но и вручили ему подарки, среди которых и большущий торт с фигурками тех же героев мультиков. А потом была установлена видеосвязь с клиникой, и Рафига ханум смогла поздравить любимого сына и вместе с ним порадоваться замечательному празднику, который организовал для них Фонд Гейдара Алиева.