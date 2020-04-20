Вслед за нефтью дешевеет и золото

Стоимость драгоценных металлов пошла вниз вслед за обрушением мировых цен на нефть. Так, золото в ходе торгов во вторник, 21 апреля, обесценилось на один процент, а стоимость палладия упала на 10 процентов. Об этом сообщает Reuters.

Агентство указывает, что инвесторы вынуждены продавать драгоценные металлы из-за паники на рынках, которую спровоцировало обрушение цен на нефть. Унция золота стоит 1,665 тысячи долларов, палладия — 1,947 тысячи долларов.

В понедельник, 20 апреля, цена на майский фьючерс марки WTI опускалась до минус 40 долларов. На следующий день вниз полетели цены главных мировых сортов нефти.

В тот же день Саудовская Аравия объявила о намерении стабилизировать ситуацию на рынке и задумалась о том, чтобы сократить добычу немедленно, а не с 1 мая, как оговорено в соглашении с ОПЕК+. Одновременно Эр-Рияд не исключает, что ситуацию уже поздно менять.