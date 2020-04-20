Эльмир Алиев, отдел спорта 21:28

Азербайджанский боец ММА (смешанные единоборства), чемпион Fight Nights Global (FNG) в легком весе (до 70 кг) Нариман Аббасов надеется, что его отмененный бой против россиянина Михаила Гогитидзе состоится в сентябре, и еще раз подчеркнул, что российский боец армянского происхождения Эдуард Вартанян решил избежать поединка с ним.

«Тренируюсь сейчас в Азербайджане, работаю на свежем воздухе над физической подготовкой, бегаю кросс, - рассказывает Нариман Аббасов в интервью youtube-каналу «Вестник ММА». – Из-за карантина в зале тренироваться пока нельзя. Я готов был драться 18 апреля в Москве. Все мои земляки очень ждали этого боя. Но я готов был драться даже без зрителей. Однако бой с Гогитидзе перенесли на 25 сентября». Отвечая на вопрос о не состоявшемся поединке с Эдуардом Вартаняном, Нариман Аббасов отметил, что сейчас драться с армянином ему неинтересно. «Когда я был на сборах в Таиланде, мне мой тренер сказал, что есть вероятность организации боя с Вартаняном. Я сказал, что готов драться. Штаб Вартаняна тоже был в курсе этих планов. Эдуард заявил, что у него закончился контракт с ACA (Absolute Championship Akhmat), и он – свободный боец. Но они якобы по деньгам не смогли договориться. Я дал понять, что мне деньги не важны, мне нужен бой. Однако потом Вартанян сказал, что что-то не получается. Еще позже у него вышло интервью, где он говорил, что будет выступать в ACA… В общем, они сами отказались от боя.

Почему мне было интересно с ним подраться? Если хочешь стать хорошим бойцом, то нужно выигрывать у хороших бойцов. Вартанян – временный чемпион ACA, а я - чемпион FNG. Поэтому мне этот бой был интересен. Но если мне сейчас предложат этого соперника, то мне будет уже неинтересно, потому что Вартанян убежал от боя со мной. Мне сейчас важно защитить свой пояс, а дальше – посмотрим». Нариман рассказал, что у него сейчас действующий контракт с FNG, и он должен провести еще два боя. «Ко мне поступает много предложений, но я – боец FNG, у меня с ними контракт. Я не могу выступать под эгидой других организаций. С FNG у меня по соглашению еще два боя. Один проведу в Москве, а второй хочу в Баку в следующем году. А потом уже буду смотреть, в какой организации выступать.