Икрам Нур для haqqin.az 21:37

Не успели в Иране смягчить карантинные меры, как глава МИД этой страны Мохаммад Джавад Зариф отправился с визитом в Дамаск. Мохаммад Джавад Зариф заехал в Дамаск буквально на несколько часов. Сойдя с трапа самолета в медицинской маске и резиновых перчатках, он отправился на встречу со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом. А затем – наступило время его встречи с Башаром Асадом.

Встречи принципиально важной и для Дамаска, и для Тегерана, поскольку на завтра, 22 апреля, запланированы консультации в формате астанинской тройки – Анкара, Москва, Тегеран – которые будут крайне непростыми, а для сирийцев и иранцев отчасти даже судьбоносными. И это ничуть не преувеличение – слишком уж много противоречий накопилось внутри самой тройки, слишком уж много интриг закручено вокруг нее. Да и поведение пациента, то есть самого Дамаска, вызывает массу вопросов, достаточно вспомнить недавнюю попытку получить взятку в размере около трех миллиардов долларов от одного из арабских государств в обмен на начало наступления на турецкие позиции в Идлибе. Анкара, Москва и Тегеран, пусть каждый и по-разному, но являются спасителями Асада и его режима, а также страны в целом. Но благодарности к ним в Дамаске совершенно не испытывают, к каждому из участников тройки там накопился огромный список претензий. «У Тегерана нет денег, а русские отказываются нам платить», - жаловался недавно в приватной беседе «по секрету всему свету» Башар Асад. Остается добавить, что в его глазах Анкара это оккупант и спонсор терроризма, а партия войны в Дамаске, получая извне, конкретика не имеет значения, лишь бы дали, в любой момент готова открыть фронт против Турции, совершенно не задумываясь над тем, чем это обернется для Сирии. Происходят в сирийской столице и еще более интригующие вещи – тех же российских бизнесменов откровенно «кидают» по ранее заключенным контрактам, активы неожиданно меняют собственников и переходят к другим. Это даже не про коррупцию режима, которая приобрела такой размах, что о ней вынуждено было написать близкое к Кремлю и принадлежащее широко известному в узких кругах бизнесмену Евгению Пригожину российское Федеральное Агентство Новостей.

Справедливости ради нужно признать, что и сама астанинская тройка вполне заслуживает наименования «террариума единомышленников». А Башар Асад, по большому счету, содержанка внешних игроков, а потому ведет себя соответственно этому образу – скандалит, капризничает, вымогает подарки и деньги, угрожает уйти «к другому», более щедрому. Внутри же тройки страсти кипят еще серьезнее. Идлиб и Сирийский Курдистан являются для Анкары теми «красными линиями», за которыми начинается уже угроза национальной безопасности, чего никак не хотят замечать союзники, постоянно играя в этих районах с огнем, выдвигая Турции новые требования и претензии. В ответ Анкара укрепляет свои позиции, превращая наблюдательные посты в мини-крепости в бетоне – конвои со строительными материалами идут в тот же Идлиб чуть ли не каждый день, не говоря уже о концентрации здесь армейских подразделений силами до одной полноценной дивизии. Включая, естественно, тяжелую артиллерию, бронетехнику и группировку беспилотников, отлично себя зарекомендовавшую в недавнем сирийско-турецком инциденте. А любое разногласие между Турцией и Россией иранцы стремятся обратить к собственной пользе: где-то - увеличив свое влияние, особенно в силовых структурах Сирии, где-то – расширив свое присутствие для размещения баз Хезбаллы и опорных пунктов Корпуса стражей исламской революции, где-то – для создания каналов переброски людей и оружия на сирийскую территорию, поближе к границам с Израилем. Ну а где-то - и из сугубо экономических соображений, приобретая тот или иной бизнес-актив.