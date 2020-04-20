Анкара, Москва, Тегеран и Дамаск стали террариумом единомышленников ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Не успели в Иране смягчить карантинные меры, как глава МИД этой страны Мохаммад Джавад Зариф отправился с визитом в Дамаск.
Мохаммад Джавад Зариф заехал в Дамаск буквально на несколько часов. Сойдя с трапа самолета в медицинской маске и резиновых перчатках, он отправился на встречу со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом. А затем – наступило время его встречи с Башаром Асадом.
Встречи принципиально важной и для Дамаска, и для Тегерана, поскольку на завтра, 22 апреля, запланированы консультации в формате астанинской тройки – Анкара, Москва, Тегеран – которые будут крайне непростыми, а для сирийцев и иранцев отчасти даже судьбоносными.
И это ничуть не преувеличение – слишком уж много противоречий накопилось внутри самой тройки, слишком уж много интриг закручено вокруг нее. Да и поведение пациента, то есть самого Дамаска, вызывает массу вопросов, достаточно вспомнить недавнюю попытку получить взятку в размере около трех миллиардов долларов от одного из арабских государств в обмен на начало наступления на турецкие позиции в Идлибе.
Анкара, Москва и Тегеран, пусть каждый и по-разному, но являются спасителями Асада и его режима, а также страны в целом. Но благодарности к ним в Дамаске совершенно не испытывают, к каждому из участников тройки там накопился огромный список претензий.
«У Тегерана нет денег, а русские отказываются нам платить», - жаловался недавно в приватной беседе «по секрету всему свету» Башар Асад. Остается добавить, что в его глазах Анкара это оккупант и спонсор терроризма, а партия войны в Дамаске, получая извне, конкретика не имеет значения, лишь бы дали, в любой момент готова открыть фронт против Турции, совершенно не задумываясь над тем, чем это обернется для Сирии.
Происходят в сирийской столице и еще более интригующие вещи – тех же российских бизнесменов откровенно «кидают» по ранее заключенным контрактам, активы неожиданно меняют собственников и переходят к другим. Это даже не про коррупцию режима, которая приобрела такой размах, что о ней вынуждено было написать близкое к Кремлю и принадлежащее широко известному в узких кругах бизнесмену Евгению Пригожину российское Федеральное Агентство Новостей.
Справедливости ради нужно признать, что и сама астанинская тройка вполне заслуживает наименования «террариума единомышленников». А Башар Асад, по большому счету, содержанка внешних игроков, а потому ведет себя соответственно этому образу – скандалит, капризничает, вымогает подарки и деньги, угрожает уйти «к другому», более щедрому. Внутри же тройки страсти кипят еще серьезнее.
Идлиб и Сирийский Курдистан являются для Анкары теми «красными линиями», за которыми начинается уже угроза национальной безопасности, чего никак не хотят замечать союзники, постоянно играя в этих районах с огнем, выдвигая Турции новые требования и претензии.
В ответ Анкара укрепляет свои позиции, превращая наблюдательные посты в мини-крепости в бетоне – конвои со строительными материалами идут в тот же Идлиб чуть ли не каждый день, не говоря уже о концентрации здесь армейских подразделений силами до одной полноценной дивизии. Включая, естественно, тяжелую артиллерию, бронетехнику и группировку беспилотников, отлично себя зарекомендовавшую в недавнем сирийско-турецком инциденте.
А любое разногласие между Турцией и Россией иранцы стремятся обратить к собственной пользе: где-то - увеличив свое влияние, особенно в силовых структурах Сирии, где-то – расширив свое присутствие для размещения баз Хезбаллы и опорных пунктов Корпуса стражей исламской революции, где-то – для создания каналов переброски людей и оружия на сирийскую территорию, поближе к границам с Израилем. Ну а где-то - и из сугубо экономических соображений, приобретая тот или иной бизнес-актив.
Своим визитом в Дамаск и состоявшейся встречей с Башаром Асадом, как сказали бы раньше – «прошедшей в обстановке искренности и дружбы», Джавад Зариф прямо дал понять, что ни испытание коронавирусом, ни экономические проблемы, ни давление извне не заставят Тегеран уйти из Сирии. Более того, Иран не поступится здесь даже частью приобретенных позиций и влияния.
И это относилось даже не столько к Вашингтону, с осуждения и обсуждения которого началась встреча сирийского президента и главы иранской дипломатии, но, пожалуй, в первую очередь – к партнерам/конкурентам по астанинской тройке. Что заранее делает предстоящее 22 апреля совещание в этом формате весьма драматичным по накалу страстей мероприятием.