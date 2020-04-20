Российский министр: «В падении цен на нефть виноваты спекулянты»

Министерство энергетики России считает, что вчерашнее падение майского фьючерса WTI до отрицательного значения связано с действиями спекулянтов. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

«Вчерашний коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге (после 20 апреля майский фьючерс не торгуется на бирже), отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и с вероятностью затоваривания хранилищ. Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений», - отметил он.

По его словам, рынок нефти сейчас крайне волатильный из-за заполнения нефтехранилищ и неопределенности относительно восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.

«Нефтяной рынок сейчас находится в крайне волатильном состоянии из-за резкого падения спроса, связанного с мерами по противодействию распространению коронавируса, с постепенным затовариванием хранилищ и неопределенностью сроков восстановления мировой экономики. Давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных мер», - сказал министр.