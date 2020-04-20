ВОЗ о подсчете смертности от коронавируса

Смертность зараженных COVID-19 фиксируется как смерть от коронавируса, даже если у больного были сопутствующие заболевания, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Фиксируется (смерть) от COVID-19, если больной был заражен им", - сказала Вуйнович в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель ВОЗ уточнила, что есть прямые случаи смерти от коронавирусной инфекции, но также существуют и случаи от сопутствующих заболеваний при наличии у больного COVID-19. Вуйнович добавила, что после эпидемии этот вопрос будет детально исследоваться.