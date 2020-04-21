Мексика закрывает нефтяные скважины

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что новые нефтяные скважины в стране могут быть закрыты из-за низких цен на нефть. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В ходе пресс-конференции Лопес Обрадор заявил, что в прошлом году страна инвестировала в разработку новых месторождений. "Однако теперь, когда нефть ничего не стоит, мы можем закрыть клапаны", - добавил он. Мексиканский лидер также уточнил, что речь идет о закрытии лишь новых скважин, так как они не потеряют необходимое для добычи нефти давление.

Кроме того, Лопес Обрадор заявил, что добытая на территории страны нефть не будет продаваться за границу, ее распределят между мексиканскими предприятиями. Глава государства выразил уверенность в том, что его страна успешно преодолеет возникшую на нефтяном рынке ситуацию.