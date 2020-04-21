Трамп отменит выдачу грин-карт

По данным издания, глава государства планирует вечером во вторник объявить о приостановке выдачи новых разрешений на постоянное жительство в США. Эта мера затронет десятки тысяч людей, указывает газета. Источник газеты не уточняет, на какой срок будет объявлена пауза на выдачу грин-карт. Официальное заявление последует во время регулярного брифинга в Белом доме.

По оценкам газеты, эта мера закроет въезд в США для десятков тысяч человек, которые хотят воссоединиться с членами своих семей или же получить занятость во время кризиса, обусловленного пандемией коронавируса. Согласно публикации, в прошлом году Соединенные Штаты удовлетворили запрос около 1 млн человек, просивших права постоянного жительства в этой стране. Как отмечает источник издания, в проекте указа Трампа оговорены некоторые исключения. Например, американским гражданам не запретят ввозить своих жен и детей в США.

Трамп в понедельник объявил в Twitter, что в связи с пандемией коронавируса намерен приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты. Других подробностей он не привел. The New York Times ранее уточняла, что президентский указ может содержать временный запрет на выдачу новых разрешений на постоянное жительство в США и рабочих виз.