На поддержку экономики США выделено еще $500 миллиардов

Сенат США принял пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования, сообщает РИА Новости.

Пакет был принят Сенатом единогласно. Теперь его предстоит принять палате представителей и подписать президенту Дональду Трампу.

Законопроект выделяет 321 миллиард долларов на продолжение программы поддержки малого бизнеса, 60 миллиардов долларов на другую программу помощи бизнесу при ЧС, 75 миллиардов долларов на поддержку больниц и системы здравоохранения, а также 25 миллиардов долларов на расширение тестирования на коронавирус.

В конце марта Конгресс принял пакет поддержки экономики более чем на 2 триллиона долларов. Некоторые выделенные средства, такие как 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, уже закончились.