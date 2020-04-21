В Азербайджане единовременные выплаты перечислены для 290 тысяч человек

В Азербайджане число людей, для которых перечислены единовременные выплаты, достигло 290 тысяч человек. Как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения, министерство перечислило по назначению единовременную выплату еще для 30 тысяч лиц, зарегистрированных в качестве безработных.

За прошедшие дни Минтруда перечислило в почтовые отделения и банковские филиалы средства в размере 55,1 миллиона манатов для 290 тысяч безработных.

Хотя на предварительном этапе предусматривалось перечислить выплаты для 200 тысяч лиц, по поручению президента Ильхама Алиева охват программы был увеличен втрое, в рамках чего данные выплаты будут перечислены 600 тысячам лицам.

По апрелю процесс завершится в конце текущего - в начале будущего месяца.

После перечисления средств на сотовые телефонные номера, указанные при регистрации, отправляются соответствующие уведомления в виде СМС. После получения разрешения на выход из дома эти лица могут обратиться для принятия средств в любой филиал банка или почтовое отделение ООО «Азерпочт», в соответствии с указаниями в сообщении.

Средства будут перечисляться и в последующие дни.