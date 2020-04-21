В карабахском вопросе Саргсян более реакционный, чем Пашинян

«Это не исходит из наших национальных интересов, и может иметь разрушительные последствия для Армении и Карабаха, сводя на нет основные принципы переговоров с сопредседателями Минской группы ОБСЕ до 2018 года, пять заявлений президентов России, Франции и США. То есть все, что усилило переговорные позиции армянской стороны. В 2008-18 годах президент Армении Серж Саргсян и министр иностранных дел Эдвард Налбандян не обсуждали поэтапное решение карабахского конфликта. В пакетном варианте основные принципы и элементы урегулирования зафиксированы в самом начале, и ясно, что каждая из сторон получит в итоге. Опасность поэтапного же варианта заключается в том, что в какой-то момент одна из сторон может получить некоторые из своих ожиданий и не продолжить процесс. Кроме того, этот вариант не может предусматривать реализацию права народа Карабаха на самоопределение, что является жизненно важным для армянской стороны. Это очень четко прослеживается в «предполагаемом проекте поэтапного урегулирования», опубликованном Лавровым в ходе обсуждений нынешнего раунда переговоров. Если в прошлом периодически говорили о пакетном решении с поэтапной реализацией, то сегодня во время круглого стола в Москве Сергей Лавров сделал очень четкие и однозначные заявления. Сегодня глава МИД Армении не опроверг заявления своего российского коллеги о новом проекте, представленном сторонам в апреле прошлого года.

Осуждаем многочисленные нечестные заявления, сделанные нынешними властями Армении в связи с отсутствием документа в переговорном процессе. Из-за популистского подхода нынешнего режима, который начал переговоры с «собственной точки», из процесса вытеснено наследие Мадридских принципов, Венских, Санкт-Петербургских и Женевских соглашений, то есть все положения о праве народа Карабаха на самоопределение», - говорится в заявлении.