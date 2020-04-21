Минздрав объявил «неделю иммунизации» в Азербайджане

Согласно информации, приказ министра нацелен на организацию в стране «Недели иммунизации», которая проводится в Европейском регионе по инициативе Всемирной организации здравоохранения с 2006 года.

Организация с 20 по 26 апреля 2020 года на территории республики «Недели иммунизации» поручена главам медучреждений Минздрава страны.

Согласно приказу, во всех городах и районах страны дети, по какой-то причине не привитые ранее, будут привлечены к вакцинации.

Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в связи с инфекцией COVID-19, их прививание будет проводиться в порядке очередности.