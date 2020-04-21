«Мировые цены на нефть могут упасть еще ниже. Набитые нефтью резервуары, замороженная мировая экономика, грядущие банкротства, безработица и другие факторы тянут нефтяные цены вниз», - сказал haqqin.az руководитель казахстанского информационно-аналитического нефтегазового портала Oilnews.kz Сергей Смирнов за несколько часов до того, эти цены стали обозначаться со знаком «минус».

Как считает эксперт, долгожданное соглашение России и ОПЕК о сокращении нефтедобычи не принесло стабильности цен, и нефть продолжает дешеветь. У участников рынка заполнены все резервуары, танкеры, а мировая экономика по-прежнему в карантине.

«Потребление продуктов переработки нефти снизилось в беспрецедентных масштабах. Самолеты стоят в аэропортах, машины по всему миру припаркованы в карантинных городах. Теперь все зависит от того, насколько длительным окажется глобальный карантин и когда заработает глобальная экономика. Однако даже если в начале лета страны снимут карантин, как минимум до конца года спрос на нефть будет мизерным в равнении с прежними показателями. Еще надо учесть и вероятную массовую безработицу, банкротство предприятий, особенно в сфере туризма. Люди меньше будут летать за границу.

Еще хуже, если откроют экономики, но пойдет вторая волна коронавируса и осенью вновь придется объявлять карантин. В этом случае вообще нефть может упасть до 5-6 долларов. А для Казахстана цена в 15 долларов за баррель уже «минусовая» и приведет к закрытию предприятий нефтяного сектора. Ассоциация Kazenergy уже предупредила о высоком риске отрицательной стоимости казахстанской нефти. В этом случае нефтяная сфера будет вынуждена полностью остановить добычу. Это означает массовые простои месторождений и сокращение рабочих мест. Закроются минимум две тысячи компаний, занятых в этой сфере, почти 200 тысяч человек останутся без работы», - дает С.Смирнов неутешительный прогноз.

А ведь уже, отмечает он, из-за пандемии в Казахстане без заработка остались почти два миллиона человек. Снижение стоимости барреля ведет к дефициту бюджетных средств, росту инфляции, падению курса тенге и доходов граждан.

«Себестоимость нефтедобычи на большинстве месторождений Казахстана составляет 45 долларов за баррель. В Кашагане вообще около 100 долларов за баррель. Более низкая себестоимость только на месторождении «Тенгиз» - до 20 долларов, но уже при цене в 15 долларов оно перестанет быть рентабельным. С такой ценой нефтегазовый сектор не протянет одного месяца работы...», — констатирует Смирнов.

По его расчетам, потребуется как минимум год на восстановление глобальной экономики и еще год на возвращение потребления энергии к предпандемическому уровню.