США выдворяют всех мигрантов, и закрывают страну для иностранцев наша корреспонденция
Помните, как пела группа Наутилус Помпилиус: «Гуд-бай Америка – о, где я не буду никогда»? Теперь эти слова могут повторить десятки тысяч тех, кто хотел добраться до благословенной американской земли. В понедельник 20 апреля президент Трамп сообщил в своем твитте, что он собирается подписать исполнительный указ, который временно запретит все иммиграционные потоки в Соединенные Штаты.
Впрочем «временно» - понятие относительное. Трамп еще во время избирательной кампании 2016 года пообещал резко ограничить иммиграцию в страну. Но с тех пор ему мало что удалось на этом пути, например он так и не смог построить из-за сопротивления конгресса и местных властей стену на границе с Мексикой. Но теперь, похоже президент получает возможность выполнить свое обещание - закон дает ему такое право в период чрезвычайного положения.
США в марте уже ввели запрет на въезд в страну граждан из большинства стран Европы и Китая, а все консульские отделы в посольствах Америки за рубежом перестали выдавать визы, как иммиграционные, так и туристические. Теперь указ президента, который, как ожидается он подпишет уже во вторник 21 апреля, коснется сотен тысяч иностранных граждан, которые уже имеют визы или ожидают получение обещанных им грин-кард. Всем им указан «от ворот-поворот». Об их приблизительной численности говорят такие цифры: в прошлом году Государственный департамент выдал 460 тысяч иммиграционных виз и оформил 580 тысяч грин кард.
«Это беспрецедентное событие в истории Америки, - говорит Алекс Ноурастех, исследователь иммиграционных проблем в вашингтонском Cato Institute. Во время страшной эпидемии «испанки» в 1918 году США приняли у себя 110 тысяч иммигрантов. Во время Второй мировой войны Америка приютила 170 тысяч иммигрантов с грин-кард и позволила работать 227 тысячам сельскохозяйственных рабочих, в основном из Мексики. Теперь если эти категории иностранцев попадут под запрет, то непонятно кто будет работать на плантациях или выполнять черновую неквалифицированную работу.
Трамп оправдывает свой будущий указ тем, что он во-первых хочет предоставить рабочие места американцам, и во-вторых чтобы уберечь граждан страны от «заразных» иностранцев. Но если первый довод просто сомнителен, то второй совершенно несостоятелен. США уже больше месяца являются мировым рекордсменом по части распространения коронавируса—сейчас там 817 тысяч зараженных и свыше 45 тысяч умерших. Дальше в списке - Испания, там 200 тысяч случаев заражения и 24 тысяч умерших.
Анонсированные президентом меры встретили горячую поддержку со стороны крайне консервативных групп и - резкую критику представителей Торговой палаты США, которые говорят, что гастарбайтеры являются критически важными для компаний, которые не смогут восполнить вакансии на конкретные рабочие места даже безработными американцами.
Председатель юридического комитета палаты представителей Джерри Надлер убежден, что «президент Трамп пытается отвлечь внимание нации от своих собственных провалов в борьбе против Covid–19 и намерен переложить ответственность на иммигрантов». Но по словам Надлера правда состоит в том, что эти самые иммигранты сейчас находятся на передовом рубеже борьбы с пандемией, работая врачами, медсестрами, помощниками докторов.
Итак, Трамп полностью закрывает границы страны для всех иностранцев. Справедливости ради следует отметить, что число тех, кто ищет в Америке райские кущи во время его президентства стало резко сокращаться. Если в 216 году число людей, подавших на иммиграционные визы составляло 617 тысяч человек, то в 2019-ом их было 462 тысячи.