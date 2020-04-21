Помните, как пела группа Наутилус Помпилиус: «Гуд-бай Америка – о, где я не буду никогда»? Теперь эти слова могут повторить десятки тысяч тех, кто хотел добраться до благословенной американской земли. В понедельник 20 апреля президент Трамп сообщил в своем твитте, что он собирается подписать исполнительный указ, который временно запретит все иммиграционные потоки в Соединенные Штаты.

Впрочем «временно» - понятие относительное. Трамп еще во время избирательной кампании 2016 года пообещал резко ограничить иммиграцию в страну. Но с тех пор ему мало что удалось на этом пути, например он так и не смог построить из-за сопротивления конгресса и местных властей стену на границе с Мексикой. Но теперь, похоже президент получает возможность выполнить свое обещание - закон дает ему такое право в период чрезвычайного положения.

США в марте уже ввели запрет на въезд в страну граждан из большинства стран Европы и Китая, а все консульские отделы в посольствах Америки за рубежом перестали выдавать визы, как иммиграционные, так и туристические. Теперь указ президента, который, как ожидается он подпишет уже во вторник 21 апреля, коснется сотен тысяч иностранных граждан, которые уже имеют визы или ожидают получение обещанных им грин-кард. Всем им указан «от ворот-поворот». Об их приблизительной численности говорят такие цифры: в прошлом году Государственный департамент выдал 460 тысяч иммиграционных виз и оформил 580 тысяч грин кард.

«Это беспрецедентное событие в истории Америки, - говорит Алекс Ноурастех, исследователь иммиграционных проблем в вашингтонском Cato Institute. Во время страшной эпидемии «испанки» в 1918 году США приняли у себя 110 тысяч иммигрантов. Во время Второй мировой войны Америка приютила 170 тысяч иммигрантов с грин-кард и позволила работать 227 тысячам сельскохозяйственных рабочих, в основном из Мексики. Теперь если эти категории иностранцев попадут под запрет, то непонятно кто будет работать на плантациях или выполнять черновую неквалифицированную работу.