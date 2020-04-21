Сегодняшняя статистика коронавируса в мире: 2,56 миллиона зараженных
Число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 564 515 человек. Пандемия охватила 185 стран. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джонса Хопкинса.
С начала пандемии скончались 177 466 инфицированных, 686 052 вылечились.
Наиболее пострадавшими от коронавируса странами остаются США (824,8 тысячи), Испания (204,1 тысячи), Италия (183,9 тысячи), Франция (159,2 тысячи) и Германия (148,4 тысячи).
Уровень смертности от COVID-19 в европейских странах-антилидерах составляет около 10 процентов.